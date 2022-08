Archeologia: scoperto tesoro della Roma imperiale negli scavi di San Casciano Bagni

(PRIMAPRESS) - SAN CASCIANO BAGNI - Nello scavo che prosegue da tre anni, a San Casciano dei Bagni, in Toscana, che ha portato alla luce un santuario prima etrusco e poi romano,è appena emerso un tesoro di offerte votive. "Unico in Italia e nel Mediterraneo antifo", sottolinea l'archeologo Jacopo Tabolli. Gli scavi hanno già restituito piscine termali,in uno scenario di terrazze digradanti,fontane,giochi d'acqua Un sito eccezionale,al punto da ordinare alla zecca il conio di monete in argento e bronzo,destinate forse proprio alle offerte dell'imperatore. - (PRIMAPRESS)