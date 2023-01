Archeologia: ritorna alla luce un mosaico di Porto Julius nel parco sommerso campano di Bacoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I lavori di conservazione di uno dei più importanti siti archeologici sommersi nell'area flegrea di Baia e Bacoli (Napoli) ha portato alla luce uno splendido mosaico che ornava la stanza di una domus nel Portus Julius. L’opera mette in evidenza una trama a onde nere intorno e risulta ancora in eccellenti condizioni con le sue tessere scure e rosa su uno sfondo bianco. La sua storia odierna è iniziata circa quarant’anni fa, quando è stata trovata per la prima volta dagli archeologi subacquei della Soprintendenza. Fu tanto nota da ottenere richiamo internazionale e spazi su magazine e brochure. Poi le condizioni fluide del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ne avevano fatto perdere le tracce. - (PRIMAPRESS)