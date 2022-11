Archeologia: rinvenute a San casciano dei Bagni in Toscana 24 statue bronzee in una vasca di epoca romana

(PRIMAPRESS) - SAN CASCIANO DEI BAGNI - Ventiquattro statue bronzee rinvenute in una grande vasca romana. "Una scoperta che cambierà la storia" ha affermato l'archeologo Jacopo Tabolli che guida il progetto dello scavo. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso un deposito votivo con oltre 24 statue in bronzo-5 alte quasi un metro, di fattura raffinatissima,realizzate da artigiani locali e databili tra II sec.a.C. e I d.C."Ritrovamento eccezionale",ha confermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. - (PRIMAPRESS)