Archeologia: riapre a Roma l'area dell'Arco di Giano, il monumento di epoca costantiniana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 27 ottobre riaprirà l'area archeologica dell'Arco di Giano, tra i Fori Imperiali e il Foro Boario, caratterizzata dal monumento di epoca costantiniana. All'inaugurazione presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, interverranno Daniela Porro, Sovrintendente Speciale di Roma, Alda Fendi, Presidente Fondazione Alda Fendi, Raffaele Curi, regista-artista, Mirella Serlorenzi, Archeologa. Il 28 ottobre Raffaele Curi sarà protagonista di "Nu-shu Le parole perdute delle donne", action in 9 minuti che si svolgerà sulla cancellata del monumento alle 21.15 e alle 21.45. L'esperimento, presentato dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti con con la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, mette al centro i temi della presa di parola e dell'autodeterminazione delle donne rievocando il Nu-shu, l'unica lingua al mondo esclusivamente femminile, un idioma segreto sviluppato in Cina tanto tempo fa dalle donne del popolo Yao, nella provincia dello Hunan, e da loro gelosamente custodito e tramandato per generazioni, con lo scopo di non farsi comprendere dagli uomini. - (PRIMAPRESS)