Archeologia: riapre a Fiano Romano la Villa dei Volusii Saturnini con il progetto Wonders di Autostrade per l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Riapre a Fiano Romano, il complesso archeologico di Villa dei Volusii Saturnini per iniziativa di Autostrade per l’Italia - inclusa nel progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”, in collaborazione con il Touring Club italiano, WWF, Slow Food Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Autostrade per l’Italia, attraverso Wonders, è infatti impegnata nella valorizzazione e nella tutela delle bellezze italiane, fornendo agli utenti un’esperienza di viaggio unica e allo stesso tempo una partecipazione attiva nella promozione delle ricchezze del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico italiane. La Villa dei Volusii Saturnini, il complesso residenziale extraurbano appartenente alla colonia romana di Lucus Feroniae, fu rinvenuta nel 1961 durante i lavori di costruzione dell'Autostrada del Sole Roma-Firenze. La grande Villa dei Volusii fu edificata, organizzata su due livelli, intorno alla metà del I secolo a.C. e sorge sopra un terrazzo naturale, in una straordinaria posizione panoramica sulla bassa valle del Tevere.

La collaborazione tra Autostrade per l’Italia e il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, ha permesso la valorizzazione del sito che è raggiungibile direttamente dall’Area di Servizio Feronia Ovest, in A1 nei pressi di Fiano Romano, che diventa così per la prima volta una porta di ingresso a un sito di interesse culturale nazionale. Attraverso l’installazione dei touch point presso l’area di servizio e con il supporto degli strumenti digitali, i visitatori vengono accompagnati nel tour archeologico con un’audioguida scaricabile dai QR code presenti nei punti di interesse. Il complesso è visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 17 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 14, tutto l’anno.

“Il progetto Wonders – afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi – riflette il cuore della nostra visione strategica, che muove innanzitutto dall’idea di un’infrastruttura autostradale come motore di crescita dei territori, leva dei loro punti di forza economici, naturalistici e culturali. Wonders dà valore all’esperienza del viaggio e la valorizzazione delle bellezze che si trovano lungo la nostra rete. Questa iniziativa nasce nel segno di una sostenibilità inclusiva e tesa al rilancio del territorio, convinti che il mondo dell’impresa giochi in questa partita un ruolo fondamentale per il futuro del Paese”.

Per garantire l’apertura continuativa, il Touring Club Italiano, grazie al sostegno e alla collaborazione di Autostrade per l’Italia, ha raccolto la disponibilità di nuovi soci volontari per l’accoglienza dei visitatori con il progetto Aperti per Voi: luoghi d’arte e cultura, eredità da trasmettere alle generazioni future, vengono restituiti a cittadini e turisti e resi accessibili grazie all’accoglienza e all’attività informativa di orientamento dei soci volontari TCI che offrono il proprio tempo e si impegnano per contribuire alla valorizzazione di luoghi meravigliosi. - (PRIMAPRESS)