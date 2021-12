Archeologia, Israele: ritrovati 2 tesori subacquei di epoca romana in Cesarea

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Un'indagine di archeologia marina dell'Israel Antiquities Authority realizzata al largo della costa di Cesarea ha recuperato un tesoro risultato di due antichi naufragi, tra cui un anello d'oro inciso con la figura del Buon Pastore, un noto simbolo di Gesù nell'arte paleocristiana. Alcuni affascinanti reperti provenienti dai relitti di due navi affondate al largo di Cesarea in epoca romana e mamelucca (circa 1700 e 600 anni fa) sono stati scoperti nei mesi scorsi nei pressi di Cesarea, durante un'indagine subacquea condotta dall’unità di Archeologia Mariana dell'Autorità per le antichità israeliane. I carichi delle navi e i resti dei loro scafi naufragati sono stati trovati sparsi in acque poco profonde a una profondità di circa 4 m, sparsi sul fondo del mare. - (PRIMAPRESS)