Archeologia: a Paestum riportato alla luce un tempio arcaico del VI secolo a.C. e due elmi

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Nuove scoperte archeologiche negli scavi compiuti nel parco archeologico di Velia-Paestum hanno rivelato i resti di un tempio arcaico risalente al VI secolo a.C. Fra le rovine anche armi e due elmi di cui uno etrusco. Secondo gli archeologi alcuni reperti farebbero parte del bottino fatto dai focei nella battaglia di Alalia in cui fronteggiarono a largo delle coste del- la Corsica le navi di una coalizione di etruschi e cartaginesi. I fondatori di Elea-Velia erano partiti da Focea in Asia Minore per fuggire alla pressione dei persiani di Ciro il Grande. - (PRIMAPRESS)