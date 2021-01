All'Instituto Cervantes di Napoli, due conferenze dello storico Julían Casanova

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

"", due appuntamenti all'condedicati alla storia del Novecento nei due paesi, il 20 e il 27 gennaio alle ore 18. Julían Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956), professore ordinario di storia dell'Università di Zaragoza e professore invitato della Central European University di Vienna, editorialista di El País e autore di Una violencia indómita. El siglo XX europeo, affronta in due conferenze i momenti più significativi di convergenza e divergenza tra Italia e Spagna. Nel corso degli incontri online, Casanova – storico di riferimento per la guerra civile, il franchismo e gli avvenimenti storici nell'Europa del XX secolo - traccerà analogie e differenze tra i due paesi, dalle Guerre Mondiali alle intese reciproche, passando per la nascita e la fine di franchismo e fascismo, lo sviluppo economico e i cambiamenti culturali. Due appuntamenti ad accesso gratuito - introdotti dal direttore dell'Instituto Cervantes di Napoli,- che analizzano gli itinerari storici italiani e spagnoli: mercoledì 20 gennaio verrà analizzato il periodo che va dal 1900 al 1945, mentre il 27 gennaio quello che va dal 1945 al 1990. L'incontro/conferenza si terrà online tramite la piattaforma Zoom con traduzione simultanea, per accedervi bisogna richiedere link e password all'indirizzo di posta elettronica: .