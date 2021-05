Un diario metropolitano contemporaneo nelle opere di Gian Paolo Rabito in mostra alla Galleria Il Sole di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Angoli e vedute di roma come i paesaggisti dell''800 ma nella mostra romana di Gian Paolo Rabito, lo spaccato prospettico diventa più che altro una sorta di diario metropolitano contemporaneo che restituisce su tela e su tavola, scorci urbani e paesaggi segnati dall’assenza dell’uomo, quasi sospesi nel tempo. Le opere in mostra alla Galleria Il Sole a Roma, a partire dal 24 maggio, mostrano una pittura di sintesi,luogo di scambio tra il reale e l’immaginario, dove l’azione di rappresentare la realtà senza alterazioni, diventa esercizio di memoria per collocare ricordi, figure, incontri. Una mostra composta da opere dipinte ad olio con vedute care ai romani, tra cui: gli scorci verdi del Lungotevere, Castel Sant’Angelo e Villa Borghese. Luoghi nei quali ritroviamo echi di una storia che emoziona da sempre. “La stessa pittura tersa, precisa, senza sbavature, e la finitura lucidissima di tele e tavole rimarca che l’interesse dell’artista non è tanto per la documentazione nuda e cruda, per l’imperfetta cronaca quotidiana ma per una rappresentazione emblematica. Rabito si concentra a suo modo sull’individuazione della poetica dei luoghi, del lirismo urbano, e sull’importante passato secolare del territorio, ma senza tentazioni nostalgiche né propensione letteraria.” - (PRIMAPRESS)