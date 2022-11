Street Art: a Roma la mostra ‘Power of women’ con 27 opere di Shepard Fairey aka OBEY

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna a Roma una mostra interamente dedicata ad uno dei più influenti street artist contemporanei che il grande pubblico aveva conosciuto grazie al popolare manifesto della campagna elettorale del presidente americano Barack Obama. Il 26 novembre 2022 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea ospita Shepard Fairey aka OBEY, con la mostra Power of women, in cui saranno presentate al pubblico alcune delle sue più importanti icone femminili.

La mostra sarà composta da 27 opere serigrafiche numerate e firmate dall'artista e un'opera unica su legno, in vendita, provenienti da una collezione privata, un percorso espositivo in cui saranno presenti opere storiche come la serie “We the people” creata a sostegno delle minoranze etniche americane, “Freedom to lead” dedicata alla premio nobel birmana Aung Suu Kyi, “Occupy Protester” realizzata nel 2012 a favore del movimento Occupy wall street, "Eye alert” opera del 2010 che rappresenta una forte critica al sistema sanitario americano, fino ad altre opere significative come "Mujer fatale" del 2007 dedicata alle donne del movimento zapatista in Messico, "Peace woman" del 2008, "Rise above rebel" del 2010, “Viva la revolution” del 2007 ed altre più recenti. La mostra durerà fino al 24 dicembre.

I lavori di Fairey sono conservati in molti importanti musei contemporanei: il Museum of Modern Art di New York, il Museum of Contemporary Art San Diego, il Los Angeles County Museum of Art, e il Victoria and Albert Museum in London.