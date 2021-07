Street art a Fiumicino: Da Vinci e Gioconda con sembianze pop sulla facciata del Terminal 1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la nuova stagione di viaggi caratterizzata dal green pass europeo, i passeggeri che transitano all'aeroporto di Fiumicino a Roma, troveranno un percorso caratterizzato dalla street art. E così per la prima volta nella storia dell'aeroporto “Leonardo da Vinci” arriva un murale d’autore sulla parete esterna del Terminal 1 ed ha un titolo più che emblematico: “A Second Renaissance – Flying Away from Covid”. Lo ha realizzato TvBoy, nome d’arte dello street artist di fama internazionale Salvatore Benintende, per dare voce al desiderio di tornare a viaggiare. E anche i suoi protagonisti sono più che celebri, anche se li incontriamo in chiave decisamente ironica: sulla parete infatti campeggiano Leonardo da Vinci e la sua Gioconda, ma in chiave molto pop, t-shirt I love Roma il genio, cappellone e giubbino jeans la sua musa, entrambi in occhialoni da sole, perfetta divisa d’ordinanza per essere pronti a godersi la Città Eterna da turisti. - (PRIMAPRESS)