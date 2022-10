Siena Photo Awards 2022: è di Konstantinos Tsakalidis lo scatto dell’anno nell’isola di Evia

(PRIMAPRESS) - SIENA - È "Woman from Evia" il titolo dello scatto del fotografo greco Konstantinos Tsakalidis, vincitore assoluto del Siena International Photo Awards 2022. La foto dell'anno dell'edizione SIPA 2022 arriva da Evia, la seconda isola più grande della Grecia. Lo scatto coglie la disperazione di Kritsiopi Panayiota, una donna di 81 anni, mentre le fiamme si avvicinano alla sua casa durante i gravi incendi boschivi che hanno colpito il Paese nell'estate del 2021 e hanno causato ingenti danni ambientali. L'immagine, selezionata tra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 140 paesi, sarà in mostra a Siena dal 1 ottobre al 20 novembre, insieme alle foto vincitrici delle 12 categorie del SIPA 2022, i Creative Photo Awards, Drone Photo Awards e le mostre personali del danese Siddiqui (fotografo indiano ucciso il 16 luglio 2021 mentre documentava il combattimento tra le truppe afghane e i talebani), oltre a mostre con i lavori di Ami Vitale, Dan Winters e Peter Mather.

La protagonista della foto vincitrice nella categoria VOLTI E PERSONAGGI AFFASCINANTI, è "Angelina Jolie and Bees”, realizzata dal fotografo americano Dan Winters. Lo scatto è stato realizzato per National Geographic con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa dell'attrice in occasione della Giornata Mondiale delle Api nell'ambito del programma "Women for Bees". Per attirare le api, il corpo di Angelina Jolie è stato cosparso di feromone dell'ape regina e l'attrice è rimasta immobile per 18 minuti senza mai essere punta. - (PRIMAPRESS)