Serra Moresca: riapre al pubblico il padiglione di Villa Torlonia a Roma dedicato agli incontri privati del principe

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Serra Moresca di Villa Torlonia a Roma tornerà ad aprirsi al pubblico. Domani 7 dicembre la conferenza stampa di presentazione di questo gioiello architettonico tripudio di stucchi, vetri policromi, pietre intagliate, decorazioni in azzurro, giallo e ocra. Un padiglione commissionato nella prima metà dell’Ottocento all’architetto Giuseppe Jappelli dal principe Alessandro Torlonia, la Serra e la Torre Moresca sono uno dei tesori di Villa Torlonia. Rimasti a lungo chiusi al pubblico, i loro spazi potranno essere nuovamente ammirati dalla fine del mese di novembre, al termine dei lavori di restauro. Con le sue architetture di stampo moresco ispirate all’Alhambra di Granada, la Serra era uno spettacolare padiglione da giardino, destinato ad accogliere piante esotiche e rare ma anche eventi spettacolari. La Torre era invece riservata a incontri più intimi, per pochi partecipanti, invitati dal Principe nella raffinata sala da pranzo dell'ultimo piano. Tra la Torre e la Serra, Jappelli aveva poi costruito una grotta artificiale, in gran parte demolita nel 1908, con laghetti e percorsi in legno sospesi, solo in parte conservati. - (PRIMAPRESS)