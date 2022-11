Salerno: nata la Fondazione Bartolomeo Gatto, l'artista della natura cilentana

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Prende forma la Fondazione Bartolomeo Gatto, realizzata per ripercorrere e testimoniare l'opera professionale dell'artista di Moio della Civitella nel salernitano scomparso a luglio dello scorso anno. Gatto è stato l'artista della natura dedicando la maggior parte dei suoi cicli pittorici a questo tema. Le sue prime opere pittoriche sono ispirate alla sua terra, il Cilento dove i colori forti segnano i contrasti con la terra brulla. A partire dagli anni '80, le tele di Gatto si animano: le Pietre Amanti hanno una pelle vibrante, calda e sensibile. I sentimenti sono presenti e le sue pietre sono capaci di creare grandi poemi visivi. Le sculture, che inizialmente traggono origine dalle Pietre Amanti, sono realizzate in bronzo, legno e pietra. Numerose sculture in pietra di grandi dimensioni sono state installate in spazi pubblici. L'obiettivo della fondazione sarà di conservare il patrimonio artistico di Gatto, anche attraverso la catalogazione e la certificazione delle opere di collezionisti ma anche di stimolare la produzione di giovani artisti. - (PRIMAPRESS)