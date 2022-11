Roma: torna ‘Musei in musica’ con le aperture serali e i concerti. Tra i guest Fiorella Mannoia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 19 novembre torna a Roma l’appuntamento con la magica atmosfera di “Musei in Musica”. Si tratta della 12a edizione della manifestazione (torna dopo tre anni di assenza) che prevede molte aperture straordinarie in notturna accompagnate da eventi musicali e spettacoli dal vivo all’interno di musei civici e di molte altre istituzioni italiane e straniere. “Musei in Musica” – promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura – sarà poi caratterizzata quest’anno da una partecipazione davvero speciale: nella bellissima cornice dei Mercati di Traiano, si esibirà infatti Fiorella Mannoia, una tra le più grandi autrici e interpreti della canzone italiana, in un intimo e suggestivo live pianoforte e voce. L’artista emozionerà il pubblico con alcuni dei brani più significativi del suo repertorio, accompagnata solo da un pianoforte. La sera di sabato i musei civici apriranno straordinariamente (dalle 20.00 alle 2.00 di domenica) al costo simbolico di un euro (sarà gratuito dove espressamente previsto). Questo consentirà di apprezzare le bellezze delle collezioni permanenti e le opere delle numerose mostre temporanee attualmente in corso assistendo, nel contempo, all’ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo previsti. Ma per i cittadini di Roma e per i suoi visitatori, sarà anche l’occasione di visitare alcuni dei luoghi più significativi della città – università, accademie, ambasciate e istituti stranieri, spazi espositivi e culturali – che saranno eccezionalmente aperti in orario serale. - (PRIMAPRESS)