Riqualificazione urbana: a Roma le ex cabine dei Vigili Urbani diventano Cabin Art

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata inaugurata in piazza di Villa Carpegna la seconda opera site specific di Cabin art, il progetto pilota di rigenerazione urbana promosso dall’Ufficio di Scopo Politiche Giovanili in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Un progetto creativo di riqualificazione di strutture non più funzionali e che, attraverso interventi di arte figurativa e di street art realizzati da giovani artisti, riprendono vita per il decoro urbano. In questo caso sono 6 cabine dismesse della Polizia Locale, riqualificandole in chiave culturale e trasformandole in elemento artistico che dialoga con la grande ed eterna bellezza di Roma. Tra i suoi obiettivi anche quelli di valorizzare la relazione con il territorio in cui le cabine sono situate nel rispetto del patrimonio culturale, storico e artistico; di esprimere integrazione e rispetto delle differenze; di potenziare le tematiche legate all’ambiente, alla natura e alla sostenibilità. Per l’intervento pittorico sui quattro lati della cabina situata in Piazza di Villa Carpegna, il duo Motorefisico composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo.ha scelto un pattern geometrico, elemento che connota la propria cifra stilistica. - (PRIMAPRESS)