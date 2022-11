Picasso Celebration: il mondo dell’arte si prepara a celebrare i 50 anni del grande artista spagnolo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il mondo dell'arte si prepara a celebrare uno dei suoi artisti più significativi del XX secolo: il 2023 sarà l’anno di Picasso nel mondo. Con “Picasso Celebración 1973.2023” Turespaña ha deciso di omaggiare l’opera e l’eredità artistica del grande pittore spagnolo nel 50esimo anniversario della sua morte, l’8 aprile 1973, con una serie di manifestazioni e mostre in tutto il mondo. L’Ente Spagnolo del Turismo a Milano ha presentato il ricco programma degli eventi con la partecipazione di Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, di Moisés Jorge Naranjo, direttore del Consorcio Turismo y Congresos di A Coruña e di Sara Quintero Quesada, promotrice turistica esecutiva del Comune di Malaga, intervenuti a nome delle città strettamente legate all’artista. La presentazione è avvenuta alla presenza di istituzioni, imprese e media turistici italiani.

Saranno oltre 50 le mostre su Pablo Picasso organizzate in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna, nelle 5 città più vicine all’artista - Malaga, Madrid, Barcellona, A Coruña e Bilbao – che per tutto il 2023 e parte del 2024 saranno in prima linea con eventi e mostre celebrative. Queste 5 città sono inoltre collegate dall’Italia con voli diretti. L’oggetto della presentazione, è invitare tutto il mondo a riscoprire il Paese attraverso gli occhi del pittore andaluso. Nel 2023 Turespaña lancierà la campagna pubblicitaria internazionale “La Spagna ha ispirato Picasso. Vieni e trova la tua ispirazione”, che ha come obiettivo di rafforzare il posizionamento del Paese come principale destinazione turistica culturale e di favorire visite alle mostre e agli eventi commemorativi che si terranno in diverse destinazioni spagnole. «La campagna, che partirà da gennaio 2023, sarà incentrata sul turismo culturale, che è la principale motivazione dei turisti italiani. Proponiamo ai nostri viaggiatori di godere del nostro ricco patrimonio artistico e culturale con uno sguardo curioso– spiega Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, - di avvicinarsi agli abitanti delle città più vicine a Picasso sviluppando un modo diverso di vedere le cose, proprio come fece lui, di farsi inspirare dai luoghi che influenzarono la sua opera.» - (PRIMAPRESS)