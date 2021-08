Pesaro: nella sforzesca Villa Imperiale in mostra sino al 3 ottobre “Hierbas Malas” di Adrián Balseca

(PRIMAPRESS) - PESARO - Si inaugura oggi 12 agosto, nei giardini della quattrocentesca sforzesca Villa Imperiale di Pesaro, l’installazione “Hierbas Malas” dell’artista ecuadoriano, Adrián Balseca che si inserisce nel programma "Against Sun and Dust" artistico curato da Cornelia Mattiacci e Alessandra Castelbarco Albani. Il lavoro di Adrián Balseca mira ad attivare la rappresentazione, narrazione e interazione di un’opera con il luogo che la ospita. Esplora il rapporto e le tensioni tra pratiche industriali e artigianali, rivelando un fascino per i processi storici e la configurazione dei materiali coinvolti nella produzione di manufatti. Con “Malas Hierbas”, l’erba infestante, l’artista sollecita una riflessione sulla necessità di una armonia tra i materiali, le forme e i volumi immersi in un ambiente. L’installazione “site specific” sarà visitabile ogni mercoledì e sabato fino al 3 ottobre 2021 con il biglietto di ingresso a Villa Imperiale. villaimperialepesaro.com - (PRIMAPRESS)