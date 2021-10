Parte a Pozzuoli FOTOARTinGARAGE con Anime in Luce del fotografo Gianni Biccari

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Primo appuntamento della rassegna FOTOARTinGARAGE che si svolge all’Art Garage di Viale Bognar 21 Pozzuoli. La kermesse giunta alla V edizione sotto la guida di Gianni Biccari si apre sabato 23 ottobre alle ore 17.00 con una mostra dello stesso Biccari: Anime in Luce una ricerca quasi trentennale dedicata al Teatro di Figura (burattini, marionette, pupazzi, ombre).

Gianni Biccari, napoletano, specializzato in ripresa di eventi teatrali, ha documentato per oltre un decennio il mondo del Teatro di Figura (burattini, marionette, ombre, pupazzi…) in qualità di fotografo ufficiale dei più importanti festival nazionali del genere tra i quali ricordiamo Burattini nel Verde di Castellammare di Stabia, Festival Internazionale delle Figure Animate di Perugia, La Luce Azzurra di Catania, Luglio Bambino di Campi Bisenzio, Nuove Mani di Amalfi, Giullarte di Atripalda, Festival Internazionale delle Valli del Natisone di Udine, La Scuola di Pulcinella di Napoli.

L’esposizione Anime in Luce rivolge la propria attenzione su due aspetti che analizzano il lavoro degli artisti: ripresi all’interno dei loro teatrini laddove il pubblico non può accedere ma solo immaginare e mentre animano a vista, a contatto diretto col pubblico senza il filtro delle cortine del teatro.

Il progetto ha richiesto sensibilità e discrezione da parte del fotografo che spesso si è ritrovato negli angusti spazi del teatrino a strettissimo contatto con gli artisti e con un tipo di recitazione e gestualità corporea non propriamente statica.

Scrive Albert Bagno, noto burattinaio e ricercatore: “… Fotografare i burattini e i burattinai non rappresenta solo l’istante di un servizio come spesso succede ma un impegno che dura da anni; e proprio a distanza di anni, benché la sua ricerca non sia ancora terminata, queste fotografie rappresentano di fatto un prezioso patrimonio che ci permette di rivedere artisti di fama mondiale come Otello Sarzi e Renato Barbieri che sono scomparsi da tempo e che lui ci ripropone come se fossero ancora in piena azione. Ecco l’eterno miracolo della fotografia…”

Tanti gli artisti di fama mondiale ripresi dall’obiettivo di Biccari: Otello Sarzi Madidini, Bruno Leone, Mimmo Cuticchio, Aldo De Martino, Accademia Sergheij Obratzsov di Mosca, I Piccoli di Podrecca, Salvatore Gatto, Horacio Peralta, Gaspare Nasuto, Mario Mirabassi, Daniele De Bernardi, Vittorio Zanella, Fratelli Ferraiolo solo per citarne alcuni.. “… È il dietro le quinte-ha detto il Prof. Alfonso Cipolla, direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (To)- a intrigare principalmente Gianni Biccari. È il desiderio pervaso di quell’ansia di scoperta davvero tutta infantile del “sapere come funziona” a far sì che il suo obiettivo si proietti oltre, ben oltre il lavoro seppur misterioso dentro la baracca, fino a tentare di cogliere quel legame intimo che lega indissolubilmente l’animatore all’oggetto animato: quel flusso quasi sciamanico che dal burattinaio trapassa al burattino evocatore rivelandosi teatro. Sono attimi irripetibili di sapienza lontana ma sempre rinnovata, quelli immortalati da Gianni Biccari, colti nel loro essere e nel loro potenziale divenire: un lampo nel lampo, un’epifania, verrebbe da dire, per dar altra luce a anime in luce…”

Anime in Luce è stata proposta in diverse città italiane già a partire dalla fine degli anni 90 ed ora è riproposta (per la prima volta a Napoli) in una nuova veste curata da Geny Esposito che ne ha ridisegnato il progetto espositivo.

L'esposizione gode del Patrocinio di UNIMA Union International de la Marionette.