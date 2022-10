Mostre: il volto perduto della Roma Medievale al Museo di Palazzo Braschi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si presenterà domani, al Museo di Roma di Palazzo Braschi (ore 11), la mostra "Roma Medievale. Il volto perduto della città" che dal 21 ottobre al 5 febbraio 2023 metterà in esposizione 160 opere per riscoprire il volto perduto della Roma fra il VI e XIV ed il suo ruolo cardine nell'Europa cristiana e medievale sia per i semplici pellegrini sia per regnanti ed imperatori. Alla presentazione prenderanno parte l'Assessore alla Cultura di roma Capitale, Miguel Gotor, Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, e le curatrici della mostra, Marina Righetti e Anna Maria D'Achille. - (PRIMAPRESS)