Genio e Grazia del femmineo di Leonardo e Raffaello nell'ispirazione contemporanea di 22 artisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una mostra e un convegno dedicato a “Leonardo e Raffaello, il Genio e la Grazia” promosso dall’Associazione L’Altrosguardo Artisti Associati, con il patrocinio della Fondazione Pistoletto Terzo Paradiso, mette a confronto la rappresentazione della donna nelle opere di Raffaello e Leonardo da Vinci con il contributo dei relatori Pietro di Loreto, Ennio Calabria e Benedetta Adembri. La parte espositiva, invece, vedrà un gruppo di artisti contemporanei presentare le loro opere ispirate proprio dalla diversa interpretazione del femmineo dei due maestri della pittura. E’ così che Cinzia Beccaceci, Ennio Calabria, Franco Caruso, Bruno Ceccobelli, Franca D’Alfonso, Laura D’andrea, Raffaele Della Rovere, Stefania Di Filippo, Roberto Dottorini, Andrea Felice, Roberta Filippi, Valter Gatti, Massimiliano Kornmuller, Johanna Levy, Priscilla Lotti, Leonella Masella, Elisabetta Piu, Umberto Salmeri, Mario Salvo, Simona Sarti, Placido Scandurra e Fiamma Zagara, faranno compiere al visitatore un viaggio che parte dagli stilemi rinascimentali di luce e colore per trovare forme espressive del nostro tempo.

Il vernissage della mostra sarà il 4 aprile 2022 (17,30) in via della Lungara 19 a Roma mentre il convegno si terrà il 7 aprile (ore 17) nella Sala S.Tosi sempre nello spazio espositivo della Casa Internazionale delle Donne. - (PRIMAPRESS)