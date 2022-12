Mostra: la verità e l'illusione delle cere settecentesche al Museo Davia Bergellini di Bologna

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Con la mostra bolognese al Museo Davia Bargellini, dal titolo "Verità e Illusione. Figure in cera del Settecento bolognese", ai esplora quell'espressione artistica più che altro considerata come un divertissement per intrattenere il pubblico ma di fatto le cere hanno caratterizzato un secolo in cui le commitenze ecclesiali e nobili hamo avuto un ruolo fondamentale. La mostra, che resterà aperta sino al 12 marzo 2023, curata da Massimo Medica, Mark Gregory D’Apuzzo, Ilaria Bianchi e Irene Graziani, si configura come il primo evento espositivo organicamente incentrato sulla ritrattistica in cera realizzata in ambito bolognese durante il Settecento. - (PRIMAPRESS)