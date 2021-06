Mostra: a Napoli il ricordo di Massimo Troisi in una esposizione a Castel dell’Ovo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - A quasi trent’anni dalla morte di Massimo Troisi, Napoli ospita la mostra "Troisi, poeta massimo", rassegna fotografica e multimediale, ricca di oggetti, immagini, filmati e carteggi inediti dedicati all'attore scomparso nel 1994. L'esposizione a cura di Nevio De Pascalis e Marco Dionisi e con la supervisione del nipote di Troisi Stefano Veneruso, è ospitata presso Castel dell'Ovo in esposizione fino al 25 luglio 2021. Un'esposizione che ricorda là troppo prematura scomparsa di uno dei personaggi più singolari della comicità italiana. Una carriera durata vent’anni, tra una folgorante ascesa teatrale, si era fatto conoscere come comico giovanissimo con il gruppo “La smorfia”, insieme a Enzo Decaro e Lello Arenala. La fama in tv con "Non Stop", una trasmissioni-laboratorio della RAI di Bruno Voglino. - (PRIMAPRESS)