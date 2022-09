Memorabilia del Motosport, disegnate da Mad Dog Jones, all’asta su Sotheby’s

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fino all'8 settembre saranno all'asta da Sotheby's le livree e le tute originali del Gran Premio di San Marino 2022 disegnate dall'artista Mad Dog Jones per i piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi. I quattro pezzi saranno autografati dai rispettivi piloti, da Mad Dog Jones e da Valentino Rossi e saranno abbinati ad una serie di NFT (Non fungibile token) realizzati dall’artista. L’insieme di questi pezzi unici andranno a comporre quattro opere d'arte, ciascuna composta da un pezzo fisico ed uno digitale, con cui lo spettatore potrà vivere un percorso surreale, incredibilmente familiare e ultraterreno allo stesso tempo. L'asta terminerà l’e chiunque potrà fare la propria offerta sul sito di Sotheby's per provare a portarsi a casa un'opera d'arte e un pezzo di storia del motorsport. - (PRIMAPRESS)