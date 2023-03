Le opere in vetroresina di Davide Allieri in mostra a Brescia, Capitale della Cultura 2023

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Nella città Capitale della Cultura 2023, insieme a Bergamo, apre domani la mostra dello scultore Davide Allieri, dal titolo 'Holder', curata da Alessandro Rabottini a Palazzo Monti per restare esposta sino al 16 aprile. I nuovi lavori di Allieri (Bergamo, 1982) andranno a occupare gli spazi espositivi del palazzo. Come descritto dal curatore: “Holder è una mostra di vuoti e di pieni in mezzo ai quali il corpo è assente, forse perché trascorso, forse perché in attesa”. Le nuove produzioni di Davide Allieri saranno poi portate a Milano ed esposte al Miart (14-16 Aprile) con Galerie Hubert Winter di Vienna, insieme a lavori di James Lewis. Trattandosi di opere basate sulla creatività espressa attraverso le forme della vetroresina, la mostra è stata sostenuta da Officina Italiana Design che ha voluto quindi esprimere la sua vicinanza al progetto indetto dal Governo, sostenendo la produzione dell’artista Davide Allieri e finanziando l’acquisto della materia prima, la vetroresina, che l’artista bergamasco ha utilizzato in questa sua nuova produzione artistica. Questo materiale, così strettamente collegato al mondo nautico, viene in questo modo nobilitato e da materiale di costruzione strutturale di barche diventa l’anima di un’installazione artistica. - (PRIMAPRESS)