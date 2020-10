Le mostre del “Dia de Muortos” dell’Ambasciata del Messico in Italia vanno su YouTube per il Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una delle tradizioni messicane più caratteristiche e colorate del Messico, il Dia de Muertos” che si svolge nel giorno dei defunti a novembre, dovrà rinunciare per il Covid all’evento in presenza organizzato dalla Missione in Italia del paese sudamericano. Lo ha comunicato l’Ambasciata del Messico in Italia informando che potrà essere seguito attraverso il canale YouTube dell’Ambasciata ( https://cutt.ly/9gbthnM ), inoltre negli account Twitter, FB e Instagram dell’Ambasciata stessa. Il “giorno dei morti” è stato dichiaratoPatrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2008. Ll'Ambasciata del Messico - si legge in una nota - ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Roma, l'Istituto Cervantes nella stessa città, il Museo Etnografico Luigi Pigorini, la Reale Accademia di Spagna a Roma, amici del Messico e membri della comunità messicana residenti in Italia.Le attività in programma si svolgeranno da oggi fino al 6 novembre e metteranno in mostra magistrali "Calaveras", opera dell'artista messicano Ricardo Macías; i diversi “Altares de Muertos”, creati dallo stesso artista insieme a membri della comunità messicana in Italia; - (PRIMAPRESS)