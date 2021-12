La street art solidale di Laika alla Galleria Rosso20Sette di Roma. In vendita 100 opere dell’artista romana

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Street Art diventa solidale e raccoglie fondi destinati all'associazione Medici per i Diritti Umani (mediciperidirittiumani.org) che operano in soccorso delle persone più fragili, senza tetto e migranti. Sarà la stretta artist Laika in collaborazione con la Galleria Rosso20sette di Roma a raccogliere fondi attraverso la vendita di 100 opere numerate e firmate dall'artista romana che usa la maschera per esprimere la propria arte senza filtri, preservando la sua vita privata. Non è importante sapere chi c’è dietro la maschera: davanti c’è una donna che interpreta la realtà in chiave ironica e disincantata, affrontando qualsiasi tematica, dalle più serie alle più leggere. Tra i personaggi ritratti nelle opere della Street Artist troviamo Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Greta Thunberg, Gino Strada, Patrick Zaki e Giulio Regeni, Boris Johnson e Fidel Castro. - (PRIMAPRESS)