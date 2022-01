La Spagna fa il pieno d'arte con le mostre da Klee a Magritte fino al cinema di Stanley Kubrick

(PRIMAPRESS) - MILANO - Turespana, l'ente del turismo spagnolo in Italia, ha appena presentato tutta l'offerta della sua destinazione con il "Dossier Spagna 2022", in cui spicca una forte attenzione anche ai grandi appuntamenti d'arte nella penisola iberica con mostre dedicate ai maestri del colore da Paul Klee a Magritte, Dubuffet e Picasso. Un segnale forte che il governo spagnolo vuole dare anche come ripresa dopo le stagioni turistiche annullate per la presenza del Covid. La stabilizzazione ricercata attraverso protocolli di sicurezza, mostra una normalizzazione che punta su un anno ricco di appuntamenti artistici. Musei, gallerie e fondazioni delle principali città spagnole si aprono a mostre e a retrospettive, a rassegne e a celebrazioni. Durante tutto il 2022 si potranno ammirare esposizioni che mostrano opere che vanno dalla pittura alla fotografia e dalle sculture alle installazioni d’arte contemporanea. E già si inizia a sentire il fervore artistico che culminerà nel 2023 con le celebrazioni per i 50 anni della morte di Picasso. Alla Fondazione Joan Mirò sarà in mostra dal 1° aprile al 26 settembre una selezione di opere dell'artista catalano ma sempre alla Fondazione verrà ospitata anche "Paul Klee y los secretos de la naturaleza". La Caixa Forum di Barcellona, invece, ospita il surrealismo di Magritte con 65 opere in mostra dal 24 febbraio al 6 giugno". C'è anche un pezzo d'Italia con la mostra al Prado degli affreschi che Annibale Carracci realizzò nella chiesa di San giacomo degli Spagnoli a Roma.

Per la prima volta in Spagna, invece, una mostra sarà dedicata all'artista nordamericano Alex Katz, il precursore della Pop Art. Sarà esposta al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza dal 14 giugno all'11 settembre. Ma per gli appassionati di cinema è in programma una delle maggiori esposizioni dedicate al regista americano Stanley Kubrick (fino all'8 maggio) al Circolo delle Belle Arti di Madrid. - (PRIMAPRESS)