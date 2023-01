La galleria d'arte Robertaebasta vola al The Winter Show di New York con le opere di Fornasetti e Gio Ponti

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Galleria Robertaebasta di Milano, uno tra i più autrevoli mercanti d'arte italiani, parteciperà al The Winter Show di New York. Si tratta di uno degli eventi internazionali d’arte più prestigioso al mondo. La mostra si terrà dal 20 al 29 di Gennaio 2023 al 643 di Park Avenue nello storico Park Avenue Armory.The Winter Show https://www.thewintershow.org è la prima fiera d'arte antiquaria e di design in America, con molti dei massimi esperti mondiali di belle arti e arti decorative. La Fiera è stata istituita a metà degli anni '50 a beneficio dell’ East Side House Settlement, l’organizzazione che aiuta i residenti della comunità del Bronx e del nord Manhattan, e alla fine di quel decennio, si era saldamente affermata come l'evento leader nel suo genere negli Stati Uniti. Un insieme di lusso, glamour e unicità che chiama visitatori da tutto il mondo. Tutti i proventi della vendita dei biglietti vanno a sostegno dei fondi per i programmi dell'East Side House.La Galleria Robertaebasta porterà alla 69a edizione di The Winter Show opere di Fornasetti, di Angelo Lelli, Gio Ponti , Ettore Sottsass, Alessandro Mendini , Giulio D’Anna , Roberto Crippa e Sirio Tofanari.Roberta Tagliavini, opera dal 1967 nel settore dell'antiquariato del XX secolo e del design con specializzazione nelle arti decorative del XX Secolo. Grazie alla Sua competenza nel settore, esercita l’attività di perito in occasione di manifestazioni importanti; è iscritta al Sindacato Provinciale Mercanti d'Arte di Milano dal 1983 ed è membro del SNA (Syndicat National des Antiquaires), Della prestigiosa Associazione Antiquari d’Italia ( AAI ) , del sindacato Belga dei Mercanti d’arte Rocad , del Cinoa . Dal 1994 la direzione è affidata a Mattia Martinelli. - (PRIMAPRESS)