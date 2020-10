La collezione della "Signora dell'Arte" Bianca Attolico in mostra a Villa Torlonia: dalla Scuola Romana a Mafai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Casino dei Principi di Villa Torlonia ospita da domani 20 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021 la mostra "La Signora dell'Arte", dedicata al profilo ed alla personalità di Bianca Attolico (1931-2020), collezionista d’arte con interessi molto ampi, che vanno dalla Scuola Romana alle ultime generazioni artistiche, scomparsa il 19 gennaio 2020.

L’esposizione, riunisce circa sessanta opere della collezione, tra dipinti e sculture, divise in sezioni per ordine cronologico, che ripropongono l’atmosfera intima e domestica dell’appartamento della Attolico, punto di incontro del mondo dell’arte romano per più di trent’anni. Una collezione che attraversa un secolo di storia dell’arte.

La mostra - che fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale - è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dalla Fondazione La Quadriennale di Roma. È curata da Ludovico Pratesi, in accordo con gli eredi Lorenzo ed Elena Attolico. L'organizzazione è di Zètema Progetto Cultura. - (PRIMAPRESS)