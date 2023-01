L'istituto Cervantes espone alla Fondazione Foqus la mostra Impresión-Arte

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - L', in collaborazione con lae il sostegno di(Acción Cultural Española), presenta “”. Un progetto espositivo curato dall’artista ed editrice argentina, che promuove la diffusione internazionale della cultura spagnola attraverso le opere e i lavori editoriali di artisti e creativi che coniugano innovazione, arte e rivendicazione. Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2023, gli spazi delladella Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario 69 - Napoli) accolgono questa mostra che riunisce un corpus di libri d’artista, libri cartoneros, riviste rare e manifesti uniti dal lavoro editoriale di artisti contemporanei che vivono in Spagna. Una selezione didi diversa dimensione concepita espressamente per dialogare con il luogo che ospita questa esposizione.Oltre alla mostra – che si potrà visitare gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 - il progetto prevede anche un laboratorio dell’editore e visual artist(il 12 e 13 gennaio dalle ore 14 alle 17, alla Fondazione Foqus), la performance “Queridas Viejas” dell’artistacon(il 16 febbraio alle 11 all’) e una conferenza di, coordinatore della Biblioteca della Facoltà di Belle Arti dell’Università Complutense di Madrid (il 17 febbraio alle 16 presso la sede napoletana dell’Instituto Cervantes, in via Chiatamone). Al vernissage della mostra, giovedì 12 gennaio alle ore 18.30 alla Fondazione Foqus, parteciperanno la curatrice, la direttrice dell’Instituto Cervantes di Napoli,, il console generale di Spagna a Napoli,, il consigliere culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia,, il presidente della Fondazione Foqus,e il direttore delle Fondazione Foqus,Impresión-Arte raccoglie una selezione molto varia di lavori che spaziano dalle cose minuscole, come l’opera direalizzata con biglietti della Metro stampati con una poesia di, che elogia la poetica del surreale scatenata dal viaggio, ai disegni di grandi dimensioni con personaggi inquietanti, reali o immaginari di. Tracciando un arco temporale che va dalla generazione nata negli anni 30 e 40, come ad esempio, fino alla generazione di coloro che sono nati negli anni 60, 70 e 80. Questa selezione di libri e materiali stampati rappresenta solo una piccola parte di ciò che riguarda il campo della creazione spagnola contemporanea. In occasione della mostra, l’editore e visual artist Pepe Murciego terrà un laboratorio in cui verranno trattate le tecniche per progettare, comporre e pubblicare una rivista particolare o rara. Il laboratorio consiste nella spiegazione di questo tipo di produzioni, nella selezione di un lemma-tema rappresentativo, nello studio di alcune delle riviste già edite che l’artista metterà a disposizione. Riutilizzando alcuni materiali e impaginando nuove composizioni per ottenere un esemplare di rivista alternativa. Per partecipare al laboratorio bisogna inviare una mail a e richiedere l’iscrizione gratuita. - (PRIMAPRESS)