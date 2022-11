L'arte illustrata di Saul Steinberg in mostra alla Galleria Nazionale Braidense di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fino al 26 novembre sarà possibile visitare la mostra "Saul Steinberg Up Close" alla Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense a Milano. Si tratta di una importante donazione di un grande numero di opere dell'artista Saul Steinberg da parte della The Saul Steinberg Foundation di New York alla Biblioteca Nazionale Braidense. Steinberg è stato un disegnatore ed illustratore rumeno naturalizzato statunitense. Negli Usa è stato uno dei maggiori illustratori del New Yorker.

In esposizione si trovano disegni, ma anche opere realizzate con timbri, oggetti di legno, lastre di metallo, maschere di carta e piccole pitture ad olio, che documentano l’instancabile abilità di Steinberg di utilizzare le tecniche e gli stili più differenti, in un continuo processo di invenzione.

La collaborazione con la New York Public Library arricchisce l’esposizione di un prestito di quindici ritratti a scrittori, artisti, amici e personaggi famosi: da Sartre a Bernard Berenson, da Costantino Nivola alla Regina d’Inghilterra.

Il percorso della mostra si avvale inoltre di testi per la maggior parte inediti di Steinberg, che suggeriscono possibili chiavi di lettura delle opere e che ci svelano, a fianco di un più conosciuto Steinberg artista, uno scrittore di “grandi e speciali qualità”, come ebbe a scrivere il suo amico Aldo Buzzi. - (PRIMAPRESS)