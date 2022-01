L'arte di rompere il silenzio nella mostra del pittore israeliano Shlomo Tuvia alla galleria Micro di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 21 al 27 gennaio prossimo la Galleria Micro Arti visive di Roma ospita la mostra “Le mani e l’anima. Percorsi e ispirazioni nell’opera di Shlomo Tuvia” del pittore israeliano che di recete ha esposto negli USA (ad Aspen, Houston e Los Angeles) e in Giappone. L'esposizione, curata da Paola Valori e Isabella Montagnaro,offre un percorso inedito di dieci opere che racchiudono il mondo affettivo dell’artista e la sua storia familiare. Nei suoi lavori, Shlomo Tuvia, infatti, racconta l’amore e la vita difficile condotta con i genitori: due sordomuti sopravvissuti all’Olocausto. Sin da piccolissimo, Shlomo cerca di rompere il silenzio che lo separa da loro disegnando . È per questo che proprio nell’ambiente domestico svilupperà l’interesse per il disegno e la pittura: un esercizio che gli consentirà anche la ricostruzione di una mappa di sé, attraverso l’acuta osservazione della fisicità umana. - (PRIMAPRESS)