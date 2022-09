L'appuntamento da pollice verde alla XVIII edizione de "La conserva della neve" all'Orto Botanico di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è un appuntamento per gli appassionati di floricoltura e vivaistica dal pollice verde: dal 16 al 18 settembre presso l'Orto Botanico di Roma si terrà la XVIIIesima edizione de La Conserva della Neve, la mostra-mercato dedicata alle piante rare e insolite da collezione e all'architettura del verde. Un lungo weekend tra presentazione di libri a tema e workshop per riconoscere e coltivare le pianti officinali o tecniche per eseguire una corretta potatura di alberi e piante. Info: laconservadellaneve.com



