Arte Virtuale, Klimt in mostra fino al 31 luglio alla Casina Pompeiana di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Per la prima volta a Napoli dal 3 maggio al 31 luglio 2021, nella Casina Pompeiana della Villa Comunale arriva la mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini”. Organizzata da Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, la mostra virtuale si avvarrà di 16 postazioni con visori 3D distribuiti nella sala “auditorium” della Casina Pompeiana con sgabelli girevoli fissati su pedana e con distanza verticale- orizzontale di 1.5 m l’uno dall’altro. Questi VR Oculus che scenderanno da un’americana di tralicci di alluminio 30x30, opportunamente brandizzati, consentiranno al visitatore di “entrare” nei capolavori del pittore austriaco e camminare all’interno delle sue particolari opere. L’esperienza virtuale avverrà nel pieno rispetto della normativa Covid-19; è prevista infatti una mascherina facciale monouso da fornire ad ogni singolo visitatore e la sanificazione dei visori. Ad arricchire l’esperienza virtuale, nel raggiungere i visori, ci sarà anche l'opportunità di ammirare un’esposizione di fedeli riproduzioni delle più importanti opere dell’artista austriaco e dei vestiti indossati da Adele Bloch-­‐ Bauer e Giuditta (questi ultimi saranno disponibili da fine maggio). Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 orario continuo. Il prezzo d’ingresso è di euro 7. Non sono previsti sconti e riduzioni. Info: 0812482200. Biglietti : https://www.ticketone.it/artist/klimt -­‐ virtuale/ . - (PRIMAPRESS)