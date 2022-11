Instituto Cervantes: Harry Gamboa Jr, live performance a piazza Navona il 24 novembre

(PRIMAPRESS) - La Mostra “In Your Face, l’arte chicana dopo C.A.R.A.” a due mesi dalla sua apertura si arricchisce di un evento esclusivo che porta a Roma Harry Gamboa Jr. L’acclamato artista chicano, direttore del Photo/Media Program del California Institute of the Arts sarà protagonista di un’inedita live performance in piazza Navona che ospita la Mostra “In Your Face” alla Sala Dalì dell’Instituto Cervantes. Questo lavoro si ricollega a una serie di esibizioni simili realizzate ad Anversa, Berlino e Città del Messico, che documentano interazioni culturali momentanee e site-specific, e farà da contesto ai contenuti di “In Your Face”, in sintonia con la profonda storia del contributo americano a Roma capitale culturale. L’esibizione si svolgerà a partire dalle 8 del mattino del 24 novembre nei pressi della Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini dove un piccolo gruppo di persone terrà in mano una replica in carta del cactus nopal, simbolo della conquista europea delle Americhe, della storia messicana e la sua bandiera nazionale, ma anche della vita, dell'arte e la cultura chicana dei giorni nostri, con particolare riferimento al sud-ovest degli Stati Uniti d'America. La performance sarà discreta, in armonia con il flusso dei visitatori di piazza Navona e nel contesto naturale e quotidiano della città.

Harry Gamboa Jr. presenta così la prossima esibizione: “Neo-Nopales di Roma è una performance concettuale che rende omaggio allo spazio urbano classico/contemporaneo attraverso il corpo interculturale, il discorso visivo e l'immaginario fotografico”. Gamboa Jr. documenterà la performance con fotografie in bianco e nero, che saranno disponibili in formato digitale all'interno della galleria. Gamboa Jr. sarà presente alla Sala Dalì dell'Instituto Cervantes per parlare con i visitatori il 24 e il 25 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20. Sino al 21 gennaio 2023 sarà possibile visitare la Mostra “In Your Face, Arte Chicana dopo C.A.R.A.” alla Sala Dalì dell’Instituto Cervantes. Oltre cinquanta opere tra sculture, fotografie, stampe, pitture e tecniche miste esposte, su iniziativa di AltaMed in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia e l’Instituto Cervantes di Roma. Tra i lavori esposti figurano gli autori di maggior spicco del movimento, tutti inclusi nella prima mostra C.A.R.A., le opere vanno dal 1986 al 2021 e la maggior parte di queste fanno parte della collezione d’arte di AltaMed. - (PRIMAPRESS)