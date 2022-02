Illustrazioni: Il Gatto con gli stivali in mostra al Wow Spazio Fumetto di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per gli appassionati di gatti è in arrivo una mostra interamente dedicata ai felini ma partendo da quello più iconico per eccellenza: "Il gatto con gli stivali. Dal 17 febbraio al 13 marzo a Milano al Wow Spazio Fumetto di Via Campania, sarà possibile visitare un percorso tra illustrazione e fumetto con tavole originali di maestri come Dino Battaglia (“Il Gatto con gli Stivali” pubblicato in origine sul Corriere dei Piccoli nel 1975), Guido Crepax (“Valentina con gli stivali” del 1968) e Fabio Visintin (“Vita, amori, avventure veneziane di messer Gatto con gli stivali” del 2009), omaggi appositamente realizzati da Claudio Sciarrone, Luca Salvagno, Fabiano Ambu, e tanti altri. Tra le curiosità in mostra le illustrazioni realizzate da George Cruikshank nel 1864, gli adattamenti a fumetti della fiaba pubblicati negli Stati Uniti sugli albi Fairy Tale Parade (1942) e Classics Illustrated Junior (1954), i fumetti tratti dal Gatto con gli Stivali protagonista nei film Dreamworks, una rara edizione della fiaba di Perrault “Le chat botté” illustrata dal grande artista francese Albert Robida, una curiosa edizione a fumetti firmata da Roberto Sgrilli per la F.I.L.A., un disco con la fiaba interpretata da attori e la copertina firmata da Guido Crepax e un altro disco con la copertina disegnata dal grande illustratore Gustavino. Il manifesto della mostra, che ritrae il Gatto con gli Stivali davanti al Castello Sforzesco di Milano, è opera di Luca Salvagno. - (PRIMAPRESS)