Giochi Olimpici, una mostra fotografica di Giancarlo Colombo per celebrare 125 anni (+1) dei 5 cerchi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si inaugura giovedì 11 novembre alle 15.00 presso The Warehouse a Milano, la mostra 125 Anni (+1) di Giochi organizzata da Theoria con la collaborazione di RAI Teche e Sport Movies & TV e le stampe a cura di Epson Italia. Nello spirito della mostra è forte la sensazione di rivivere le emozioni del sogno olimpico attraverso le foto dei Giochi di Tokyo del fotografo sportivo Giancarlo Colombo. La rassegna storica includerà invece immagini di tutte le passate edizioni delle Olimpiadi, andando a ritroso fino al 1896, con le immagini dell’agenzia Omega Fotocronache. Dalle prime Olimpiadi moderne di Atene 1896 fino a Tokyo 2020, le foto sono state selezionate non tra le più famose, ma tra quelle che meglio catturano in uno scatto l’essere umano prima ancora dell’atleta con tutte le sue emozioni. La sezione storica della mostra è stata realizzata grazie al contributo di RAI Teche, ora proprietaria del Fondo Fotografico Liverani, che ha gentilmente fornito una selezione del vastissimo archivio accumulato nella sua carriera da Vito Liverani, fondatore dell’agenzia Omega e capostipite dei fotografi sportivi italiani. La Mostra, in collaborazione con la FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, è organizzata nell’ambito di “SPORT MOVIES & TV 2021” in programma a Milano dal 9 al 14 Novembre. - (PRIMAPRESS)