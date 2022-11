Fotografia: prorogata a Villa Medici di Roma la mostra "Collection" della collezione Bachelot

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mostra "COLLECTION. in corso all'Accademia di Francia-Villa Medici a Roma, verrà prorogata sino a domenica 26 febbraio 2023. Si tratta di 150 fotografie della collezione Bachelot che attraverso autori come Dave Heath, Helen Levitt e Robert Frank, fino alla straordinaria serie di circa 40 stampe d'epoca di Saul Leiter che testimonia, attraverso il passaggio al colore, una svolta dell'arte fotografica verso la seconda metà del secolo, c'è un intero racconto della storia del nostro secolo. La mostra si completa con gli scatti del reportage moderno di Gilles Caron e alcuni ritratti documentari dei fotografi contemporanei quali Luc Delahaye, Mohamed Bourouissa, Véronique Ellena e Laura Henno.Presso il Bookshop di Villa Medici è in vendita il catalogo della mostra, pubblicato in versione bilingue francese e italiana da Maison CF (edizioni Clémentine de la Féronnière). Oltre ad una panoramica delle opere presenti nella mostra, il volume contiene testi inediti dello storico della fotografia Michel Poivert nonché un’intervista-dialogo fra Florence e Damien Bachelot con Sam Stourdzé, realizzata dallo stesso Michel Poivert proprio in occasione di questa esposizione. villamedici.it - (PRIMAPRESS)