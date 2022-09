Fotografia naturalistica: a Roseto degli Abruzzi il Festival di Oasis che racconta la natura

ph.Fiorella Dotta

(PRIMAPRESS) - ROSETO DEGLI ABRUZZI - Dal 6 al 9 ottobre prossimi, nella cittadina teramana di Roseto degli Abruzzi, si terrà il Festival Nazionale di Fotografia “United Color of Photography”, in programma dal 6 al 9 ottobre a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, la nuova edizione del Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica Oasis Photocontest Roero, organizzato dalla rivista Oasis e dall’AITN Associazione Italiana Turismo Naturalistico.

Si tratta di uno dei più importanti eventi legati al mondo dell’immagine, considerato come il “Premio Oscar della fotografia naturalistica”, che nell’ultima edizione ha visto in gara autori in rappresentanza di oltre 70 nazioni.

Dieci le sezioni in concorso tra cui lo "Storyboard" che contemplano da 5 a 9 immagini capaci di raccontare una storia; "Arte e Natura" dove ad essere premiata è la capacità di rappresentare le bellezze della natura nella sua espressione artistica ed infine "Giornalismo ambientale" dedicato al rapporto uomo-natura con la denuncia di violazioni ambientali.

