Fotografia: alla Fondazione Stelline di Milano la mostra ‘Aedificante. Cantiere. Cultura. Persone. Futuro’

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dal 10 al 26 febbraio 2023, alla Fondazione Stelline arriva la mostra fotografica Aedificante. Cantiere. Cultura. Persone. Futuro– a cura di Angelo Dadda – che attraverso gli scatti di Giacomo Albo celebra il “saper fare” delle maestranze di cantiere. Un progetto culturale voluto e ideato da un illuminato imprenditore edile bergamasco, Giuseppe Taramelli, che intende aprire una riflessione sul futuro del settore delle costruzioni in Italia. Una galleria di 32 immagini in bianco e nero costituisce un racconto che immortala la metamorfosi del paesaggio di cantiere, che è un insieme di strutture solide, spirito d’iniziativa e intelligenza applicata. È un omaggio ai lavori in corso nei cantieri edili, nei quali la manodopera specializzata, formata e preparata sta scomparendo. Mettendo a repentaglio un intero settore - (PRIMAPRESS)