Fotografia: a Senigallia in mostra Claudio Gobbi e Roger Ballen nello scenario della Rocca e il Palazzo del Duca

(PRIMAPRESS) - SENIGALLIA - Il 14 aprile 2022 verranno inaugurate due mostre di fotografia a Senigallia.Claudio Gobbi, an Atlas of Persistence, a cura di Francesca Fabiani, sarà presso la Rocca Roveresca di Senigallia mentre Roger Ballen, The Place of the Upside Down, a cura di Massimo Minini, verrà invece allestita nella doppia sede di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, spazi espositivi del Comune di Senigallia. La mostra proposta alla Rocca è frutto della collaborazione tra due Istituti del Ministero della Cultura: l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, diretto dall’architetto Carlo Birrozzi e la Direzione Regionale Musei Marche, guidata dal direttore Luigi Gallo. Mentre la mostra allestita a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera è stata organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Galleria Massimo Minini e la Cassa di Risparmio di Jesi. - (PRIMAPRESS)