Festa del Cinema di Roma: dalla "Famiglia Addams" ai 40 anni del Marchese del Grillo con la mostra di Appetito

ROMA - La Festa del Cinema di Roma, in corso nella capitale, che ieri nella sua sezione autonoma, ha presentato in anteprima il flm di animazione "La Famiglia Addams" le cui voci italiane in doppiaggio saranno di Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Pino Insegno e Raoul Bova, festeggia anche i 40 anni di "Il Marchese del Grillo" la commedia in costume diretta da Mario Monicelli con Alberto Sordi, campione di incassi nel 1981. Alla Casa del Cinema di Roma, ospiterà sino al 10 novembre, nelle sale Amidei e Zavattini, la mostra Il Marchese del Grillo 40° con i quadri di Enrico Appetito che riprendono scene dei set dell'iconico film. Il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, vive nell'ozio le sue giornate, frequentando bettole e osterie, intrecciando "liaison" clandestine con popolane e prostitute e organizzando scherzi e goliardate a consanguinei, papi, mendicanti e poveri malcapitati. Questo e molto altro si può rivivere oggi attraverso lo sguardo del fotografo di scena Enrico Appetito, artefice delle 60 immagini inedite, scelte accuratamente dalla figlia Tiziana e dalla nipote Claudia per comporre il percorso espositivo della mostra. Un vero e proprio viaggio nelle scene più rappresentative e nei momenti più divertenti del film, quelli che tutti conserviamo nella memoria. Nel Marchese del Grillo, Appetito, coglie perfettamente e amplifica il lavoro del direttore della fotografia Sergio D'Offizi realizzando una raccolta di 10.000 immagini di grande valore figurativo. Fotografa la luce e la usa per dipingere i suoi quadri fotografici. 'I quadri di Appetito', come li chiamava Sordi, sono oggi stampati su tela e montati su telaio e prendono vita in un'esposizione che comprende Ritratti, Set e Fuori Set. La mostra è promossa da Roma Culture.