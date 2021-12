Expo Dubai: la filiera produttiva dell'audiovisivo italiano in mostra nel padiglione "Italia" firmato da Carlo Ratti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da Roma a Dubai nel segno della creatività del cinema e dell'animazione. La quarta edizione di Videocittà nella sua sessione invernale 2021 è protagonista all'Expo, in corso nel paese arabo, nel padiglione dedicato alla genialità del suo Made in Italy. La rassegna Videocittà, ideata dal presidente di Anica, Francesco Rutelli, con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, è una vetrina internazionale della filiera produttiva dell'audiovisivo italiano. L’appuntamento al Padiglione Italiano è stato arricchito dalla performance live di Quayola/Seta, vincitori del Videocittà Awards - Arte & Tecnologia, “Transient – Impermanent Paintings”. A proposito di questo colossale intervento site specific, Francesco Dobrovich ha sottolineato: “Un’esperienza audiovisuale avvolgente, studiata per esaltare l’impareggiabile capacità creativa italiana, in grado di coniugare bellezza e ricerca tecnologica con risultati di altissimo livello. “Transient – Impermanent Paintings” è stato il nostro modo per contribuire alla programmazione del Padiglione Italia e per connettere le persone attraverso la bellezza. Proprio per arrivare ad un pubblico più ampio possibile, abbiamo deciso, in collaborazione con la direzione tecnica del Padiglione Italia, di proiettare l’installazione anche sulla facciata del padiglione stesso, progettata da CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota Building Office.” - (PRIMAPRESS)