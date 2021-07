Effetto Clima, una mostra fotografica di Pitamitz a San Vigilio di Marebbe racconta il climate change

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Le alluvioni che hanno messo in ginocchio tutto il Nord Europa ed in poarticolare la Germania nell'area della Vestfalia, sono fenomeni che ciclicamente possono avvenire ma la frequenza con cui si stanno verificando ha spinto i climatologi a chiamare in causa il surriscaldamento del pianeta ed i cambiamenti climatici. Una questione su cui riflettere tempestivamente secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e un monito alla politica da parte della cancelliera Angela Merkel a considerare con responsabilità le politiche di intervento verso i cambiamenti climatici.

Sono proprio questi cambiamenti che stanno progressivamente modificando il volto dei paesaggi. Buona parte dei borghi della Germania occidentale sono spariti cancellando traccia di una storia dei luoghi. Ma i cambiamenti sono evidenti in tutto il pianeta: gli enormi iceberg che si staccano dall’Antartide e i ghiacciai delle nostre montagne che si ritirano lasciando scoperte le vette sopra i duemila metri ne sono un esempio lampante.

Flora e fauna nel loro progressivo adattamento rivelano paesaggi insoliti che sono stati colti nel “fermo immagine” della mostra "Effetto Clima, il volto di paesaggi e natura che cambia" realizzata da Sergio Pitamitz, National Geographic Image Collection Contributing Photographer . Le immagini di grande formato, ospitate in una installazione nei giardini di Col dles Cialciares di San Vigilio di Marebbe (BZ), mostrano gli effetti dei cambiamenti climatici sugli habitat naturali. Il tema dei cambiamenti climatici sarà al centro del prossimo G20 e di Cop 26 di Glasgow, la conferenza delle Nazioni Unite che si terrà il prossimo Novembre 2021 e questa volta la tragedia vissuta da Germania, austria, Paesi Bassi e Belgio, peserà molto sulle decisioni dei leader dei paesi.

La mostra "Effetto Clima", che sarà inaugurata giovedi 23 luglio e visitabile sino al 19 settembre 2021, è stata realizzata dal Consorzio Turistico di San Vigilio di Marebbe in collaborazione con l'azienda di ottiche Swarovski Optik. - (PRIMAPRESS)