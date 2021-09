Drone Awards 2021al fotografo norvegese Terje Kolaas per le stormo di oche alle Svalbard

(PRIMAPRESS) - SIENA - Uno stormo di migliaia di oche dalle zampe rosa che volano su terreni ancora innevati, immortalate dal fotografo norvegese Terje Kolaas, è lo scatto vincitore assoluto del Drone Awards 2021, il principale concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea. L'immagine, intitolata Pink-Footed Geese Meeting the Winter, arriva dalla Norvegia centrale e ritrae le oche in volo in direzione delle Svalbard, nell'Artico, ancora coperte di neve a causa dell'arrivo anticipato degli uccelli, probabilmente dovuto ai cambiamenti climatici. La foto è stata selezionata tra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 102 Paesi e, insieme ai primi scatti classificati nelle otto categorie del Drone Photo Awards, sarà protagonista della mostra "Above Us Only Sky", in programma a Siena dal 23 ottobre al 5 dicembre in occasione del festival Siena Awards dedicato alle arti visive. - (PRIMAPRESS)