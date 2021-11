Clima, il Nepal in 22 gigantografie del fotoreporter Enrico De Santis in mostra a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - La mostra del fotoreporter Enrico De Santis, che aprirà il prossimo 15 novembre alla Società Umanitaria di Milano, è un racconto il cui storytelling passa attraverso il coinvolgimento emotivo di 22 gigantografie. La sensazione restituita allo spettatore è una straordinaria presenza nell'abientazione della foto che mostra i contrasti del Nepal, paese simbolo dei cambiamenti di questo inizio millennio. Ma la mostra si porta dietro anche una missione perchè attraverso quegli scatti, il fotoreporter Enrico De Santis racconta il viaggio in Nepal della spedizione “Top Recycling Mission”. L’impresa, organizzata dal Cobat (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo) e dell’EvK2-Cnr, che ha portato a oltre 5.000 metri di quota, 15 tonnellate di batterie e pannelli fotovoltaici a dorso di yak per alimentare il laboratorio scientifico più in alta quota del mondo: la Piramide EvK2Minoprio, un vanto italiano aperto a ricercatori di tutto il mondo, che studia sopratutto l'inquinamento e i mutamenti climatici. Il Nepal è uno paesi più poveri del mondo, schiacciato tra i due colossi India e Cina rappresenta il simbolo sia dei mutamenti socio-politici che dei cambiamenti climatici del pianeta. Le vette più selvagge dell'Himalaya da tempo subiscono l'inquinamento derivante dall'afflusso turistico e lo scioglimento dei ghiacciai. Come l'Antartide è una rilevante cartina di tornasole del climate change. - (PRIMAPRESS)