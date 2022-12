Calendario 2023 For Man Magazine: è la modella venezuelana Delia Duran la “dea” fotografata da Alex Belli

(PRIMAPRESS) - MILANO - For Men Magazine, il mensile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi, è in edicola con il Maxi Calendario 2023 che vede protagonista la bellissima modella e attrice venezuelana Delia Duran, immortalata dal marito Alex Belli. Per il 2023 la scelta del mensile è andata alla modella venezuelana (ma conosciuta anche attraverso la sua partecipazione al Grande Fratelli VIP) Delia Duran, ritratta in tredici sensuali scatti ispirati alla mitologia greca e realizzati da Alex Belli, il marito con cui è legata. “Al Grande Fratello Vip è arrivata quasi in sordina, poi è diventata la concorrente più intrigante della casa. - (PRIMAPRESS)