Bit, gli appuntamenti fuori salone con l'arte: la mostra “Bruno Innocenti e il Cristo Redentore di Maratea” a Brera

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un pezzo della Lucania creativa ed iconica sarà in mostra nel 'fuorisalone' della Bit (Borsa Internazionale del Turismo) da sabato 11 febbraio al 18 febbraio 2023. Con l'esposizione “Bruno Innocenti e il Cristo Redentore di Maratea”, nel cuore di Brera alla Casa degli Artisti, viene proposto un format che mette l’arte, la creatività ed i giovani creativi lucani al centro di un nuovo racconto del patrimonio culturale e paesaggistico di Maratea, a partire dalla riscoperta di una opera monumentale che rappresenta un importante landmark che mette in risalto la bellezza incontaminata del luogo: la statua del Cristo Redentore progettata dall’artista Bruno Innocenti nei primi anni '60.

L'iniziativa è promossa dall'APT Basilicata e dal Comune di Maratea che per l'occasione presenterà anche l'inedita ricerca degli studenti del Liceo Artistico del Comune affacciato sul Mar Tirreno. Lo studio si è basato sui disegni originali di Bruno Innocenti nella realizzazione della monumentale opera del "Redentore" con l'obiettivo di determinare, oltre la conservazione dell'opera con tecniche avanzate, anche stimoli creativi per nuovi linguaggi artistici.

La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 11 a sabato 18 febbraio, presso la Casa degli artisti di corso Garibaldi a Milano, istituzione del Comune di Milano, luogo di sperimentazione e ricerca per i giovani artisti, centro di residenza, di produzione e fruizione aperto alla città. - (PRIMAPRESS)