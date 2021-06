Aspettando la Grande Corsa: in mostra a Modena 7 vetture iconiche del motorismo italiano

(PRIMAPRESS) - MODENA -Inaugurata la mostra “Le Radici del Futuro, aspettando La Grande Corsa” al Museo Mille Miglia a Brescia e che resterà visitabile sino al 10 Giugno 2021. L’esposizione organizzata e curata da Vision Up di Modena è stata realizzata grazie alla collaborazione di Bper Banca con il patrocinio di Motor Valley. Nella mostra si condensa la storia del motorismo italiano nato in un contesto di un’area fertile per la creatività ingegneristica e di design lungo la storica Via Emilia (SS9) con Modena a fare da capitale mondiale dei motori. Nello spazio di appena 60 km si trovano i marchi iconici Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani. Una terra di meccanici, ingegneri, battilastra, carrozzai che hanno saputo interpretare l’Italia Style. Un’identità che traspare dalla presenza di grandi musei come il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Casa Natale Enzo Ferrari oltre che dalle collezioni private di Righini, Stanguellini e Panini. Saranno in esposizione presso il Museo Mille Miglia di Brescia sette auto iconiche, che rappresentano il meglio della produzione d’epoca e moderna della Motor Valley emiliano-romagnola: Stanguellini 1100 Sport 1947, Maserati A6GCS/53 Barchetta Fantuzzi, O.S.C.A. GT 2 1600 Coupè Fissore, Lamborghini Miura P400 S, De Tomaso Pantera GT5-S, Pagani Zonda e Ferrari 330 GTC. - (PRIMAPRESS)